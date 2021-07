Nainggolan Cagliari | si sblocca la trattativa | i dettagli

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Calciomercato: si sarebbeta laper Radja, iÈ quasi fatta per il ritorno di Radjaal. Come scrive La Gazzetta dello Sport la società rossoblù lo acquisterà a titolo definitivo grazie a un mini-indennizzo da riconoscere all’Inter: una cifra inferiore al milione di euro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 E il contratto? Un biennale con opzione per il terzo anno. Il Ninja ora non vede solo l’ora di raggiungere i compagni in ritiro. L'articolo proviene ...

Advertising

angelomangiante : Si riforma la coppia #Strootman & #Nainggolan Insieme a Cagliari. @SkySport #Transfers - Cagliari_1920 : Nainggolan a Milano per il ritiro con l’Inter: il Cagliari lo attende #cagliaricalcio - Cagliari_1920 : Cagliari, “affare” Nainggolan bloccato: intensificati i contatti con l’Inter #cagliaricalcio - infoitsport : Nainggolan assente al raduno del Cagliari: rossoblù hanno un obiettivo - internewsit : Nainggolan assente al raduno del Cagliari: rossoblu hanno un obiettivo - -

Ultime Notizie dalla rete : Nainggolan Cagliari

Mercato Inter: Radjaè davvero a un passo dal 'ritorno' al. Ne è sicura la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 7 luglio. Anzi: le cose sarebbero tutte sistemate tanto che ' in Sardegna ...L'OPERAZIONEIN STAND - BY Nonostante i segnali inviati,la trattativa Radjaresta in stand - by e difficilmente sarà sbloccata in tempi brevi. Il giocatore vuole ile illo vuole,ma manca l'accordo con l'Inter. Intanto, sempre a centrocampo, il ...Nainggolan è tornato a Milano per rispondere alla convocazione di Simone Inzaghi ma il dialogo tra le parti prosegue Il ...È quasi fatta per il ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari. Come scrive La Gazzetta dello Sport la società rossoblù lo acquisterà a titolo definitivo grazie a un mini-indennizzo da riconoscere ...