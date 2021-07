Nacon Connect 2021 | pubblicato un nuovo trailer di The Lord of the Rings Gollum

(Di mercoledì 7 luglio 2021) In occasione del, è stato mostrato unper l’atteso Theof theUno degli annunci avvenuti durante ilche maggiormente ha fatto parlare di sé è quello relativo a Theof the, di cui è stato mostrato un. L’atteso gioco ambientato nella Terra di Mezzo, attualmente in fase di sviluppo presso la Daedalic Entertainment, darà la ...

Advertising

Multiplayerit : Nacon Connect 2021: il NACON Revolution X Pro Controller e tutte le periferiche presentate - Multiplayerit : Nacon Connect 2021: tutti i giochi annunciati dal publisher francese - GamerClickit : Tutti gli annunci di Nacon Connect tra Gollum, RoboCop e molto altro - HDblog : Nacon Connect: i principali trailer dei giochi mostrati - GamesPaladinsIT : Daedalic e NACON mostrano uno sguardo più da vicino a Il Signore degli Anelli™: Gollum™ durante il NACON Connect… -

Ultime Notizie dalla rete : Nacon Connect

Dopo alcuni mesi di assenza, proprio ieri durante l'evento2021 il titolo si è nuovamente mostrato, svelandoci alcune gradite novità. Lo show digitale dici ha mostrato quello che ...Nella serata di ieri è andato in onda il, l'evento in streaming organizzato dall'azienda, per presentare le novità in arrivo nei prossimi mesi attraverso trailer e apparizioni di ospiti speciali tra cui Sébastien Loeb, salito ...Un nuovo action RPG dal gameplay simile alla serie Dark Souls sarà la nuova esclusiva temporale per PS5: ecco il trailer e quando uscirà.Durante il Nacon Connect, assieme alla presentazione di RoboCop: Rogue City, lo studio Ace Team ha svelato un nuovo titolo. Clash: Artifacts of Chaos, presentato con un trailer, porterà i giocatori ...