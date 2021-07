Mi dispiace per Raffaella Carrà (Di mercoledì 7 luglio 2021) , che è morta troppo giovane e mi ricorda la mia adolescenza. Mi dispiace come dispiace quando se ne va qualcuno o qualcosa con chi o con cui hai convissuto per un po’. Non riesco però a dire che se ne è andata un’eccellenza della musica e spettacolo Italiano. È arrivata con due passi di danza carioca, che poi sono rimasti quelli per quarant’anni. Ha monopolizzato la RAI per un tempo insopportabilmente infinito, come sempre succede in RAI dove i mostri sacri sono creati per monopolio. Vedi Baudo e Conti e Carrà e Albano e Anna Franchi. Che sono sempre presenti per catturare l’audience di chi ormai guarda la TV perché non sa usare ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021) , che è morta troppo giovane e mi ricorda la mia adolescenza. Micomequando se ne va qualcuno o qualcosa con chi o con cui hai convissuto per un po’. Non riesco però a dire che se ne è andata un’eccellenza della musica e spettacolo Italiano. È arrivata con due passi di danza carioca, che poi sono rimasti quelli per quarant’anni. Ha monopolizzato la RAI per un tempo insopportabilmente infinito, come sempre succede in RAI dove i mostri sacri sono creati per monopolio. Vedi Baudo e Conti ee Albano e Anna Franchi. Che sono sempre presenti per catturare l’audience di chi ormai guarda la TV perché non sa usare ...

Advertising

ivanscalfarotto : E niente, dispiace veramente moltissimo. Era per tutti, da sempre, una di famiglia. #RaffaellaCarra - Lucaargentero : Dispiace sempre tanto per gli amici francesi…..?? - EnricoTurcato : Madonna quanto mi dispiace per Leonardo #Spinazzola. Stava giocando un Europeo clamoroso. Che dispiacere. #BelgioItalia - smokylj : Cercherò di essere di peso il meno possibile per gli altri, mi isoleró fino a quando non la farò finita, mi dispiace ma devo - auricchi1 : Mi dispiace davvero per loro,stanno ricevendo troppa merda #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : dispiace per Olimpiadi di Tokio: la carica dei 30 toscani. Giani: 'Saremo protagonisti' Dispiace che un recente infortunio alla caviglia abbia costretto a rinunciare ai Giochi la ... Sarebbe stata un'importante occasione per fare esperienza, anche in preparazione dei Mondiali juniores in ...

Roberta Capua chiede rispetto: 'Raffaella Carrà? Dispiaciuta da ciò che ho visto' ...mi dispiace' Ieri si è spenta Raffaella Carrà e la notizia ha scioccato ed intristito un intero Paese. Come spesso accade in questi casi, però, molti volti noti hanno cavalcato la triste vicenda per ...

Ghirelli: "Dispiace per il Gozzano. Governo definisca piano riaperture" Tutto Lega Pro Scuola, più vaccinati per scongiurare la Dad Per ora è un coro di no. Chi dentro e chi fuori ... non risolti in due anni. E mi dispiace che in Sardegna, a differenza di altre Regioni, non si è riusciti a vaccinare i maturandi». Vaccini a ...

Va in scena la vita di Carla Baffi OLBIA. La vita di Carla Baffi diventa uno spettacolo teatrale. Sarà proprio lei, 55 anni, di cui 53 vissuti come Enzo Giagoni, ex poliziotto con trent’anni di servizio alle spalle, a salire sul palcos ...

che un recente infortunio alla caviglia abbia costretto a rinunciare ai Giochi la ... Sarebbe stata un'importante occasionefare esperienza, anche in preparazione dei Mondiali juniores in ......mi' Ieri si è spenta Raffaella Carrà e la notizia ha scioccato ed intristito un intero Paese. Come spesso accade in questi casi, però, molti volti noti hanno cavalcato la triste vicenda...Per ora è un coro di no. Chi dentro e chi fuori ... non risolti in due anni. E mi dispiace che in Sardegna, a differenza di altre Regioni, non si è riusciti a vaccinare i maturandi». Vaccini a ...OLBIA. La vita di Carla Baffi diventa uno spettacolo teatrale. Sarà proprio lei, 55 anni, di cui 53 vissuti come Enzo Giagoni, ex poliziotto con trent’anni di servizio alle spalle, a salire sul palcos ...