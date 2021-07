Il bot che usa l’intelligenza artificiale per rimproverare i parlamentari che si distraggono al telefono (Di mercoledì 7 luglio 2021) Si chiama The Flemish Scrollers ed è il progetto, pensato e portato avanti dall’artista digitale Dries Depoorter, che punta la propria attenzione sui politici fiamminghi che lavorano in parlamento. Grazie a un sistema che si avvale dell’intelligenza artificiale (e del riconoscimento facciale), le dirette delle sedute del parlamento fiammingo vengono seguite attentamente dal software e, nel caso in cui quest’ultimo dovesse individuare un politico distratto al telefono, un bot interviene su Twitter e su Instagram, taggando il profilo ufficiale del parlamentare e rimproverandolo per il suo comportamento inappropriato. LEGGI ANCHE > Green ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Si chiama The Flemish Scrollers ed è il progetto, pensato e portato avanti dall’artista digitale Dries Depoorter, che punta la propria attenzione sui politici fiamminghi che lavorano in parlamento. Grazie a un sistema che si avvale del(e del riconoscimento facciale), le dirette delle sedute del parlamento fiammingo vengono seguite attentamente dal software e, nel caso in cui quest’ultimo dovesse individuare un politico distratto al, un bot interviene su Twitter e su Instagram, taggando il profilo ufficiale del parlamentare e rimproverandolo per il suo comportamento inappropriato. LEGGI ANCHE > Green ...

Un bot umilia i politici belgi che si distraggono con lo smartphone in parlamento

