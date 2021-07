I Phoenix Suns sono pronti per questo momento

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Nel corso di una serie di playoff, difficilmente gara-1 può essere decisiva. La prima partita serve soprattutto per definire i termini di ingaggio tra le due squadre, iniziare a mettere sul tavolo le proprie carte per capire quali posessere giocate e quali no nel resto delle partite, andando a lavorare sublocco di marmo di 48 minuti con aggiustamenti e limature. Anche gara-1 della serie finale di quest’anno in NBA trae Milwaukee Bucks non fa eccezione: ipadroni di casa hanno mantenuto il fattore campo vincendo per 118-105, ma ancor più importante del risultato finale ...