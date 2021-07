Euro 2020, Londra: “Rischio focolaio per tifosi allo stadio” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Migliaia di tifosi inglesi riuniti questa sera allo stadio di Wembley a tifare Inghilterra. La decisione delle autorità britanniche di allentare le restrizioni anti Covid e di ampliare il numero di tifosi ammessi in tribuna rischia però di trasformarsi in un evento maxi diffusore dei contagi. Lo ha detto il ministro britannico per le Attività produttive Kwarteng intervistato dalla radio Lbc. Ieri per Italia-Spagna il numero di spettatori ammessi era stato ampliato a 60mila, contro i 20mila di Italia-Austria. ”Se ci sono migliaia di persone in un solo posto, il Rischio c’è”, ha affermato il ministro, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 luglio 2021) Migliaia diinglesi riuniti questa seradi Wembley a tifare Inghilterra. La decisione delle autorità britanniche di allentare le restrizioni anti Covid e di ampliare il numero diammessi in tribuna rischia però di trasformarsi in un evento maxi diffusore dei contagi. Lo ha detto il ministro britannico per le Attività produttive Kwarteng intervistato dalla radio Lbc. Ieri per Italia-Spagna il numero di spettatori ammessi era stato ampliato a 60mila, contro i 20mila di Italia-Austria. ”Se ci sono migliaia di persone in un solo posto, ilc’è”, ha affermato il ministro, ...

