Ddl Zan, un altro senatore del Pd scarica Letta: “Non voterò gli articoli 1 e 4” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Altra doccia fredda per il segretario del Pd Enrico Letta, il quale non tocca palla sulle questioni davvero importanti del governo e fa di tutto per ritagliarsi uno spazio politico mettendo bandierine ideologiche tipo il Ddl Zan. Dopo essere stato scavalcato anche dalla Meloni nei sondaggi, e dopo aver inanellato un flop dietro l’altro, ora rischia di ritrovarsi con un pugno di mosche anche per lo Zan. Non è solo Renzi, infatti, il suo (solito) problema. Ma c’è anche un fronte interno. E i numeri ora iniziano a far paura se si dovesse andare alla conta, perché il senatore Pd Mino Taricco ha comunicato di volersi sfilare.



In un post ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 7 luglio 2021) Altra doccia fredda per il segretario del Pd Enrico, il quale non tocca palla sulle questioni davvero importanti del governo e fa di tutto per ritagliarsi uno spazio politico mettendo bandierine ideologiche tipo il Ddl Zan. Dopo essere stato scavalcato anche dalla Meloni nei sondaggi, e dopo aver inanellato un flop dietro l’, ora rischia di ritrovarsi con un pugno di mosche anche per lo Zan. Non è solo Renzi, infatti, il suo (solito) problema. Ma c’è anche un fronte interno. E i numeri ora iniziano a far paura se si dovesse andare alla conta, perché ilPd Mino Taricco ha comunicato di volersi sfilare.In un post ...

VittorioSgarbi : Un Paese stremato dalla pandemia. Lavoratori licenziati. Imprese piene di debiti e senza commesse. Il turismo fer… - alexbarbera : Fedez e la Ferragni sono simpatici, ma la politica “non fa schifo”, è confronto di idee. Se non c’è maggioranza in… - petergomezblog : Ddl Zan, #Renzi dà della ‘qualunquista’ a Chiara #Ferragni che ha criticato la sua giravolta sui diritti. #Fedez ri… - PusJordan : RT @LucillaMasini: La Russa: 'Col Ddl Zan, se dicessimo che le coppie gay non devono adottare bambini rischieremmo 4 anni di carcere'. Non… - moriggi : RT @Storace: Matteo #Renzi messo nel mirino dalla #sinistra per la #leggeZan. E ha presentato solo quattro #emendamenti… -