Covid Fvg oggi | 22 contagi | dati e news 7 luglio

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 22 i nuovidi coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo idel bollettino di, 7. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati 3.936 tamponi molecolari da cui sono stati rilevati 17 nuovi, con un indice di positività dello 0,43%. Sono inoltre 1.293 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 5 casi (0,39%). Il 66% dei nuoviha a che fare con persone la cui età è inferiore ai 29 anni. Una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 6. I decessi ...