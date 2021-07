Coronavirus, nel Lazio salgono i positivi (104 in 24 ore), 7 morti. Ecco il bollettino delle Asl (Di mercoledì 7 luglio 2021) Su oltre 8.000 tamponi e oltre 13.000 antigenici (per un totale di oltre 21.000 test) nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 104 nuovi casi positivi (+46 rispetto a ieri) e 7 decessi (+3). “I ricoverati sono 144 (+9). I guariti sono 247, le terapie intensive sono 29 (-4). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 1,2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,4%. I casi a Roma città sono a quota 75. Nel Lazio somministrate 100mila dosi a residenti in altre regioni, in farmacia raggiunto il tetto di 60.000 somministrazioni, dai medici di medicina generale 500.000. Abbiamo superato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 luglio 2021) Su oltre 8.000 tamponi e oltre 13.000 antigenici (per un totale di oltre 21.000 test) nelle ultime 24 ore nelsi sono registrati 104 nuovi casi(+46 rispetto a ieri) e 7 decessi (+3). “I ricoverati sono 144 (+9). I guariti sono 247, le terapie intensive sono 29 (-4). Il rapporto trae tamponi è allo 1,2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,4%. I casi a Roma città sono a quota 75. Nelsomministrate 100mila dosi a residenti in altre regioni, in farmacia raggiunto il tetto di 60.000 somministrazioni, dai medici di medicina generale 500.000. Abbiamo superato ...

