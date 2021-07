Ciclismo | Peter Sagan dovrebbe passare alla Total Energies nella prossima stagione | con lui anche Daniel Oss

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Sta per entrare nel vivo il ciclomercato che, come di consueto, arriverà con le sue ufficialità nel tardo periodo estivo. Nel frattempo però giungono le prime indiscrezioni, soprattutto dal Tour de France in pieno corso di svolgimento. Le più importanti riguardano, pronto a cambiare squadra nel 2022. Sembra ormai cosa fatta infatti il passaggio dello slovacco, tre volte campione del mondo, dBora-hansgrohe, dove ha militato nelle ultime cinque stagioni,compagine francese. Le ultime voci arrivano da Wielerflits che parla di un’intesa già raggiunta ...

outstream Mont Ventoux che evoca ricordi dolceamari per ilnostrano: nel 2000 Marco ... Merlier, Coquard e Demare, per cui occhi su Mark Cavendish, Danny Van Poppel, Nacer Bouhanni,...Non va oltre l'ottavo postoSagan, alle spalle di un altro veterano di lungo corso come Andre Greipel, mentre oggi delude un po' Sonny Colbrelli che nell'ultimo chilometro 'scompare' e chiude ...Sta per entrare nel vivo il ciclomercato che, come di consueto, arriverà con le sue ufficialità nel tardo periodo estivo. Nel frattempo però giungono le prime indiscrezioni, soprattutto dal Tour de Fr ...I rivali principali di Cavendish saranno Jasper Philipsen e Nacer Bouhanni. Il primo, però, avrà a sua disposizione un treno molto più debole, rispetto a quello ammirato nella prima settimana, dato ch ...