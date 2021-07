Calciomercato Serie B, Pordenone: rinnovo per Magnino (Di mercoledì 7 luglio 2021) Pordenone - Luca Magnino ha prolungato il suo contratto con il Pordenone . A ufficializzare il rinnovo per altre due stagioni (fino a giugno 2025) del centrocampista classe '97, arrivato in Friuli la ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 luglio 2021)- Lucaha prolungato il suo contratto con il. A ufficializzare ilper altre due stagioni (fino a giugno 2025) del centrocampista classe '97, arrivato in Friuli la ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie B, Pordenone: rinnovo per Magnino Per Magnino sarà la seconda annata con il Pordenone: nella prima, all'esordio assoluto in Serie B, ha totalizzato 35 presenze con un rendimento sempre molto alto".

Calciomercato, Balotelli in Turchia ufficiale: triennale con l'Adana Demirspor All'Adana ritrova l'ex Serie A Inler Dopo aver giocato negli ultimi sei mesi della scorsa stagione al Monza in Serie B " 6 gol in 13 presenze " per Mario Balotelli inizia una nuova avventura all'...

Calciomercato, gli acquisti ufficiali in Serie A Sky Sport Doda: “L’obiettivo è vincere il campionato e andare in Serie B” “La voglia e la passione per il calcio sono nate quando ero piccolo ... penso che l’obiettivo di questa stagione sia passare dalla Serie C alla Serie B e speriamo che tutto vada secondo ...

Adana Demirspor, UFFICIALE: Balotelli vola in Turchia Nuova avventura per Mario Balotelli, l'attaccante ha firmato un contratto triennale con l'Adana Demirspor, club neopromosso in massima serie turca ...

