Boom di contagi a Calvizzano, il sindaco è pronto alle prime chiusure (Di mercoledì 7 luglio 2021) Richiama alla prudenza il sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi, ospite della trasmissione di Tele Club Italia “Campania oggi”. In due settimane, infatti, i contagi nel piccolo comune a nord di Napoli sono passati da 2 a più di 50. Il timore è che a diffondersi sia stata la variante Delta. Boom di contagi a Calvizzano L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Richiama alla prudenza ildi, Giacomo Pirozzi, ospite della trasmissione di Tele Club Italia “Campania oggi”. In due settimane, infatti, inel piccolo comune a nord di Napoli sono passati da 2 a più di 50. Il timore è che a diffondersi sia stata la variante Delta.diL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

