Agricoltura, allarme cinghiali. Presidi in Campania. Mobilitazione della Coldiretti: Ora minacciano le città (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Non è mai stato così alto l’allarme per l’invasione di cinghiali in Italia che con l’emergenza Covid hanno trovato campo libero in spazi rurali e urbani, spingendosi sempre più vicini ad abitazioni e scuole fino ai parchi dove giocano i bambini. Gli animali selvatici distruggono produzioni alimentari, sterminano raccolti, assediano campi, causano incidenti stradali con morti e feriti e si spingono fino all’interno dei centri urbani dove razzolano tra i rifiuti con pericoli per la salute e la sicurezza delle persone bastacinghiali”. Per queste ragioni Coldiretti ha annunciato mobilitazioni in tutta Italia: “Una situazione ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Non è mai stato così alto l’per l’invasione diin Italia che con l’emergenza Covid hanno trovato campo libero in spazi rurali e urbani, spingendosi sempre più vicini ad abitazioni e scuole fino ai parchi dove giocano i bambini. Gli animali selvatici distruggono produzioni alimentari, sterminano raccolti, assediano campi, causano incidenti stradali con morti e feriti e si spingono fino all’interno dei centri urbani dove razzolano tra i rifiuti con pericoli per la salute e la sicurezza delle persone basta”. Per queste ragioniha annunciato mobilitazioni in tutta Italia: “Una situazione ...

