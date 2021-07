Addio improvviso per gli ex UeD: “È finita ma così non me l’aspettavo” (Di mercoledì 7 luglio 2021) È finita tra i due protagonisti di UeD. Un annuncio a dir poco inaspettato quello della dama, che proprio qualche mese fa aveva fatto ritorno nello studio di Maria De Filippi per raccontare come stesse procedendo la storia d’amore col cavaliere. Tutto a gonfie vele anche se l’imminente partenza di lui per motivi di lavoro la preoccupava. E purtroppo non aveva torto: la coppia nata a UeD non ha superato la prova della distanza. Quindi l’annuncio della rottura. “Anche gli amori più belli e romantici possono finire, spesso per i motivi più impensabili”, esordisce Stefania Monto su Instagram sotto a una foto con Alessandro Bizziato a Mantova. Poi sottolinea che, purtroppo, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ètra i due protagonisti di UeD. Un annuncio a dir poco inaspettato quello della dama, che proprio qualche mese fa aveva fatto ritorno nello studio di Maria De Filippi per raccontare come stesse procedendo la storia d’amore col cavaliere. Tutto a gonfie vele anche se l’imminente partenza di lui per motivi di lavoro la preoccupava. E purtroppo non aveva torto: la coppia nata a UeD non ha superato la prova della distanza. Quindi l’annuncio della rottura. “Anche gli amori più belli e romantici possono finire, spesso per i motivi più impensabili”, esordisce Stefania Monto su Instagram sotto a una foto con Alessandro Bizziato a Mantova. Poi sottolinea che, purtroppo, ...

Advertising

Lucilla93730473 : RT @RonaldoProtti: La morte di Giulia Ustioni a Massa: lacrime per l’addio alla 30enne - Lorenzi04539669 : RT @RonaldoProtti: La morte di Giulia Ustioni a Massa: lacrime per l’addio alla 30enne - frant42 : RT @RonaldoProtti: La morte di Giulia Ustioni a Massa: lacrime per l’addio alla 30enne - attilioc39 : RT @RonaldoProtti: La morte di Giulia Ustioni a Massa: lacrime per l’addio alla 30enne - albealias : RT @RonaldoProtti: La morte di Giulia Ustioni a Massa: lacrime per l’addio alla 30enne -