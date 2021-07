Wimbledon 2021, Novak Djokovic: “Sarebbe un privilegio battere il record di Slam vinti. Il sostegno del pubblico è stato fantastico” (Di martedì 6 luglio 2021) Novak Djokovic sta rispettando abbastanza agevolmente la tabella di marcia che conduce verso la finale di Wimbledon. Il campione serbo resta ampiamente il favorito alla vittoria dello Slam sull’erba londinese, potendo contare anche sul sostegno del pubblico che nella prima settimana l’ha incitato sempre con costanza. “A essere onesti è stato fantastico, ho avvertito un bel sostegno. È anche comprensibile che la gente voglia veder vincere chi è sfavorito, a volte riesco a farmelo scivolare addosso, altre lo avverto. È normale, siamo umani. ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021)sta rispettando abbastanza agevolmente la tabella di marcia che conduce verso la finale di. Il campione serbo resta ampiamente il favorito alla vittoria dellosull’erba londinese, potendo contare anche suldelche nella prima settimana l’ha incitato sempre con costanza. “A essere onesti è, ho avvertito un bel. È anche comprensibile che la gente voglia veder vincere chi è sfavorito, a volte riesco a farmelo scivolare addosso, altre lo avverto. È normale, siamo umani. ...

