Volpe e tartarughe detenute illegalmente | sequestri nel Salernitano

(Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Capaccio Paestum, a seguito di controlli mirati alla tutela della fauna selvatica, coadiuvati da personale del servizio veterinario di Roccadaspide e dalle guardie zoofile dell’ENPA di Salerno, si sono portati nella località “Serra Ventola” in agro del comune di Roccadaspide (Sa). In esito ai controlli, i militari riscontravano che tale U.M. di Roccadaspide, deteneva un esemplare dirossa (vulpus vulpus), animale selvatico e pericoloso ai sensi del D.M. Ambiente del 19/04/1996, e tredici esemplari dibaby note come testuggine di Hermann (Testudo ...

