Valentina e Tommaso dopo Temptation Island sono tornati insieme? Parla la single Giulia

(Di martedì 6 luglio 2021)il falò di confronto a? Ecco che cosa ha rivelato lasenza dubbio tra le coppie, se non la coppia, più discusse di questa nuova edizione di, il programma dell’estate più atteso di sempre che vede ancora una L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

CdGherardesca : Io sono entusiasta, assolutamente estasiato, dal sogno cronenberghiano di Tommaso in cui ha visto Valentina con un… - TemptationITA : Tra poco su Canale 5 il falò di confronto tra Valentina e Tommaso! Rimanete sintonizzati su Canale 5 ??… - believeinmusic_ : Sto male ho appena recuperato il falò di confronto tra Tommaso e Valentina e sto crepando vedendo l’interpretazione… - marty_mcvolo : Il faló tra Valentina e Tommaso mostra quanto lei sia influenzata da lui, quante cose lui sia riuscito a inculcarle… - LorenzaBerta1 : Io ragazzi ancora scioccata da Tommaso e Valentina !!Io mi auguro che qualcuno dei familiari lo porti a farsi curar… -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Tommaso

Temptation Island,rovinati. "Te la stacco": corna in diretta, finisce in disgraziaQuale futuro avrà avuto la loro storia una volta usciti dal programma? Temptation Island 2021,si lasciano. Filippo li manda via: 'Adesso basta'. APPROFONDIMENTI LA PUNTATA ...Cosa è successo tra Tommaso e la tentatrice Giulia dopo la fine della trasmissione Temptation Island? Ecco la risposta Ieri ...Nella seconda puntata di Temptation Island, al falò anticipato Valentina cerca di giustificare il tradimento di Tommaso facendo spazientire Filippo ...