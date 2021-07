Vaccini | Figliuolo conferma | entro settembre immunità dell' 80%

Advertising

Considerate - ha sottolineato- che oggi oltre il 92% degli over 80 è in sicurezza. Gli altri li andremo pure a cercare, però se li compariamo con i numeri internazionali avere il 92% degli ...Pesa però l'incognita. Il primo problema sono i 200 mila, tra insegnanti e personale ... "Il commissariosta lavorando a marce forzate per poter vaccinare tutti. Noi abbiamo come ...Roma, 6 lug. (askanews) - Il commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, assicura che entro settembre ...Vaccini agli studenti in Puglia prima dell'inizio dell'anno scolastico. «Questo ci permetterebbe di avere la maggior parte della popolazione studentesca pronta per ...