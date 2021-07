Tutto quello che la musica americana deve a Louis Armstrong (Di martedì 6 luglio 2021) 50 anni fa morì il più famoso trombettista della storia, che rese il jazz un genere da solisti e cambiò come si cantava negli Stati Uniti Leggi su ilpost (Di martedì 6 luglio 2021) 50 anni fa morì il più famoso trombettista della storia, che rese il jazz un genere da solisti e cambiò come si cantava negli Stati Uniti

Advertising

milly_carlucci : Sono Scioccata. Giornata triste e dolorosa. Un abbraccio pieno di affetto ai suoi cari e un immenso Grazie a Te Raf… - OfficialASRoma : ??? “Tutto quello che hanno fatto i tifosi per me, prima ancora che io abbia fatto qualcosa per loro mi dà ancora pi… - RaiPlay : È passato un anno dalla scomparsa, ma la sua musica resterà per sempre nei nostri cuori. Grazie Maestro… - _Cwtch__ : il fatto è che, onestamente, esprimete le vostre unpopular opinion in modo maleducato potreste dire quello volete a… - Maternitait : Anestesia Epidurale per il parto: tutto quello che c'è da sapere - -