The Last Night è ancora vivo e l'annuncio di Replaced riaccende l'interesse dei fan (Di martedì 6 luglio 2021) L'ispirato The Last Night continua lo sviluppo e il game director Tim Soret ha deciso di aggiornare i fan su Twitter, condividendo alcuni numeri che rendono chiaro quanto l'interesse per il gioco sia cresciuto negli ultimi tempi. Il tweet dello sviluppatore riprende un precedente post del 2019 e dimostra che, in seguito al reveal di Replaced in occasione dell'E3 di Microsoft e Bethesda, l'interesse per The Last Night è cresciuto molto. Nello specifico, Soret afferma che 300.000 giocatori su Steam hanno inserito il titolo nella Lista dei Desideri.

