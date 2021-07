TFA sostegno VI ciclo secondaria, laurea più diploma magistrale non è requisito d’accesso come per GPS (Di martedì 6 luglio 2021) Il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02, insieme alla laurea che dà accesso ad una delle classi di concorso della scuola secondaria, consente l'inserimento nelle GPS di seconda fascia. Ciò non vuol dire che il predetto diploma corrisponda ai 24 CFU e consenta l'accesso al TFA sostegno per la scuola secondaria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 luglio 2021) Ilconseguito entro l'a.s. 2001/02, insieme allache dà accesso ad una delle classi di concorso della scuola, consente l'inserimento nelle GPS di seconda fascia. Ciò non vuol dire che il predettocorrisponda ai 24 CFU e consenta l'accesso al TFAper la scuola. L'articolo .

