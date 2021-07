Teatro | il Tram riparte dai giardini di Napoli | dal 9 luglio al via “Storie al Verde”

(Di martedì 6 luglio 2021) Si rimette in moto ildi, la piccola sala in via Port’Alba fondata cinque anni fa da Mirko Di Martino, e lo fa con la nuova rassegna itinerante “al” in tre dei più suggestivipartenopei. Tre spettacoli diversi da godersi al fresco, muovendosi tra leraccontate di volta in volta da quattro attori, con la disponibilità di tre differenti orari (19.30 – 20.45 – 22.00). Ogni spettacolo si compone di 4 monologhi interpretati in punti diversi della location. “Aila ...

PROGRAMMA STORIE AL VERDE, teatro nei giardini di Napoli un progetto di Teatro TRAM e compagnia Teatro dell'Osso testi e regia di Mirko Di Martino con Titti Nuzzolese, Nello Provenzano, Laura Pagliara ...