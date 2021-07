Soccorso alpino | aumentano gli interventi | l' Abruzzo terza regione in Italia a dotarsi di sonar Recco

Advertising

ninda1952 : RT @TgrRaiAltoAdige: Grave infortunio questa mattina a Selva Gardena Un ragazzino di 10 anni è precipitato dalla funivia che porta alla bai… - AgenziaOpinione : SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * INCIDENTE MORTALE NEI BOSCHI DI PANCHIÀ IN VAL DI FIEMME PERDE LA VITA UN BOSCAIOLO » - AnsaAbruzzo : Soccorso alpino, sonar Recco in Abruzzo, prima Regione Appennino - newstown_aq : Soccorso alpino Abruzzo: nel 2020 nonostante il Covid +30% di interventi di salvataggio - ekuonews : Soccorso Alpino in Abruzzo, interventi in aumento nel 2020 e nei primi sei mesi del 2021: tutti i dati -

Ultime Notizie dalla rete : Soccorso alpino

L'eliambulanza ha imbarcato un soccorritore deldi Agordo, che ha aiutato il giovane a spostarsi in basso in un punto agevole per il recupero con il verricello dell'elicottero. A quel ...Aumentano in Abruzzo gli interventi dele Speleologico d'Abruzzo: rispetto al 2019, nell'ultimo anno e mezzo sono cresciuti di circa il 30%, mentre il numero delle persone soccorse è aumentato del 40% (dati relativi a 8 mesi ...L’Abruzzo è la prima regione appenninica a dotarsi del sonar Recco, il dispositivo elettronico che serve per ritrovare tempestivamente i dispersi in montagna. La tragedia del Velino ha dato il là a qu ...(ANSA) – AOSTA, 06 LUG – Intervento “estremo” del Soccorso alpino valdostano e del Soccorso alpino della guardia di finanza di Entreves per salvare due alpinisti rimasti bloccati in parete in mezzo al ...