Roma, via Paul Lopez e dentro Rui Patricio: oggi giornata decisiva (Di martedì 6 luglio 2021) Porte girevoli in casa Roma, ma solo quelle di Trigoria. oggi è il giorno decisivo per il nuovo portiere: Pau Lopez è a Marsiglia, Rui Patricio è pronto a raggiungere la Capitale. Il portiere spagnolo è in Francia, e dopo Under, è pronto ad accasarsi al Marsiglia. oggi sosterrà le visite mediche prima di definire ufficialmente il suo passaggio. Una cessione che porterà nella casse della Roma 12 milioni di euro nel caso in cui Pau Lopez giocasse 20 partite. E' questa la condizione per far scattare il rinnovo automatico.

