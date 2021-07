Pratica di Mare, emessa la sentenza del TAR. Latium Vetus: ‘Ora via le transenne’ (Di martedì 6 luglio 2021) Pratica di Mare, un grande passo avanti verso la riapertura delle strade di Pratica di Mare. Il TAR Lazio ha emesso la propria sentenza in merito al ricorso della società Nova Lavinium contro la nota dell’Agenzia delle Entrate e le conseguenti ordinanze di ripristino del pubblico transito emesse dal dirigente del Comune di Pomezia. Una totale disfatta per Nova Lavinium. La sentenza n. 07974/2021 della sezione Seconda III del Tribunale Amministrativo Regionale, pubblicata oggi (martedì 06 luglio 2021) dopo l’udienza del 22 giugno scorso, ha dichiarato in parte improcedibile, in parte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 luglio 2021)di, un grande passo avanti verso la riapertura delle strade didi. Il TAR Lazio ha emesso la propriain merito al ricorso della società Nova Lavinium contro la nota dell’Agenzia delle Entrate e le conseguenti ordinanze di ripristino del pubblico transito emesse dal dirigente del Comune di Pomezia. Una totale disfatta per Nova Lavinium. Lan. 07974/2021 della sezione Seconda III del Tribunale Amministrativo Regionale, pubblicata oggi (martedì 06 luglio 2021) dopo l’udienza del 22 giugno scorso, ha dichiarato in parte improcedibile, in parte ...

