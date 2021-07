Muchova-Kerber in tv oggi | data | orario | canale e diretta streaming Wimbledon 2021

(Di martedì 6 luglio 2021) Karolinae Angeliquesi affrontano ai quarti di finale di. La tennista ceca si trova a suo agio sull’erba e lo ha ribadito, raggiungendo per la seconda edizione consecutiva i quarti di finale sui prati di Church Road. A separarla dalla sua seconda semifinale slam in stagione c’è la tedesca, forse la giocatrice più in forma del momento. Reduce dal trionfo a Bad Homburg, Angie spera di ripetere il successo del 2018 e va a caccia di un’importante vittoria. Il match andrà in scena nella giornata odierna di martedì 6 luglio, come secondo match a partire ...

Angelique #Kerber è l'unica, tra le 8 rimaste in gara, ad aver mai centrato le semifinali di #Wimbledon (2012, 2016… Col ritiro di Raducanu si conclude il lunedì di ottavi a #Wimbledon Ecco i quarti del tabellone femminile: [1] A… #Wimbledon #tennis #Golubic #Kerber #Muchova #Tomljanovic qualificate ai quarti eliminate #Keys La numero 1 del mondo @ashbarty alza il livello contro la campionessa del Roland Garros Barbora Krejcikova e conqui… Angelique #Kerber ai quarti di finale? La tedesca fa valere la maggiore esperienza e b…

(CZE) vs A.(GER) N. Mektic/M. Pavic (CRO/CRO) vs L. Kubot/ M. Melo (POL/BRA) CAMPO 2 (ore 12.00) R. Bopanna/S. Mirza (IND/IND) vs J. Rojer/A. Klepac (NED/SLO) C. Gauff/C. McNally (USA/... Sarà una sfida molto equilibrata quella tra la ceca Karolinae la tedesca Angelique. Nei due precedenti la teutonica si è imposta in entrambe le situazioni. Ecco come vedere oggi i quarti di finale tra Karolina Muchova e Angie Kerber in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2021 ... Kerber di poco favorita su Muchova, Barty parte nettamente avanti sulla connazionale Tomljanovic Di scena i quarti di finale femminili nel secondo martedì di Wimbledon 2021, dopo una giornata che ci h ...