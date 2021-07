Italia-Spagna, Del Piero: “Le squadre sono in fiducia, sarà una sfida equilibrata” (Di martedì 6 luglio 2021) Stasera, alle ore 21, ci sarà l’attesissima semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna, con le due squadre che cercheranno di staccare un pass per l’atto conclusivo della manifestazione. As, quotidiano spagnolo, ha intervistato Alessandro Del Piero, il quale ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul match di questa sera. “Le due squadre non erano favorite all’inizio dell’Europeo – spiega l’ex numero 10 della Juventus – ma arrivano a questo appuntamento in grande fiducia. L’Italia fin qui ha giocato meglio, ma non credo possa ritenersi favorita oggi. Il ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) Stasera, alle ore 21, cil’attesissima semifinale di Euro 2020 tra, con le dueche cercheranno di staccare un pass per l’atto conclusivo della manifestazione. As, quotidiano spagnolo, ha intervistato Alessandro Del, il quale ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul match di questa sera. “Le duenon erano favorite all’inizio dell’Europeo – spiega l’ex numero 10 della Juventus – ma arrivano a questo appuntamento in grande. L’fin qui ha giocato meglio, ma non credo possa ritenersi favorita oggi. Il ...

