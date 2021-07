“Io Posso”, la presentazione del libro a Palermo con Pif, Marco Lillo e l’arrivo a sorpresa delle sorelle Pilliu (Di martedì 6 luglio 2021) ‘Io Posso‘ è il caso editoriale del 2021. Quella delle sorelle Pilliu è una battaglia civile il cui finale è ancora tutto da scrivere. La storia è ormai nota. Le due donne, da un giorno all’altro, si trovano a dover fronteggiare Pietro Lo Sicco: un costruttore legato alla mafia che vuole espropriarle dalle loro casette per tirare su un palazzo di nove piani (dove nel tempo andranno a vivere mafiosi del calibro di Giovanni Brusca). Lo stesso costruttore, grazie ai buoni uffici di un assessore comunale compiacente, riesce poi a ottenere un documento falso che attesta come l’abitazione delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) ‘Io‘ è il caso editoriale del 2021. Quellaè una battaglia civile il cui finale è ancora tutto da scrivere. La storia è ormai nota. Le due donne, da un giorno all’altro, si trovano a dover fronteggiare Pietro Lo Sicco: un costruttore legato alla mafia che vuole espropriarle dalle loro casette per tirare su un palazzo di nove piani (dove nel tempo andranno a vivere mafiosi del cadi Giovanni Brusca). Lo stesso costruttore, grazie ai buoni uffici di un assessore comunale compiacente, riesce poi a ottenere un documento falso che attesta come l’abitazione...

Ultime Notizie dalla rete : Posso presentazione Decolla il ticket a Roma. Feltri capolista a Milano Giorgia Meloni, durante la presentazione del suo libro a Milano, ha tirato fuori un importante ... è un profilo di grande serietà e umanità, e da madre non posso che avere una passione per un pediatra".

Sarri rompe il silenzio: 'Sfida a Mourinho? Roba giornalistica. Idea 4 - 3 - 3, ma...' ...è che non posso fare la difesa a tre. L'idea di fondo è il 4 - 3 - 3, se poi il mercato porta soluzioni diverse vediamo'. Su Lazzari 'Le prime parole da laziale vorrei farle in fase di presentazione. ...

