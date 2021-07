Intervista doppia: Angelo Spagnoletti e Cristina Cappelli di Generazione 56K (Di martedì 6 luglio 2021) Dal 1 luglio è disponibile su Netflix la serie prodotta da Cattleya in collaborazione con i The Jackal: Generazione 56K. Leggi su vanityfair (Di martedì 6 luglio 2021) Dal 1 luglio è disponibile su Netflix la serie prodotta da Cattleya in collaborazione con i The Jackal: Generazione 56K.

Advertising

SkySport : ?? WIMBLEDON ?? Berrettini, intervista doppia con la fidanzata Tomljanovic: che risate! ?? L'azzurro sfida Ivaska agli… - ImoviezMagazine : CINEMA DONNA, INTERVISTA DOPPIA A DAVIDE CATALANO E MANUELA TEMPESTA - ilovetanc7even : ma poi scusate un’intervista di 15 minuti è veramente misera per me ci sarà anche un’intervista doppia - FumettoMagazine : Un imperdibile albo speciale con doppia copertina (fronte/retro) ispirato alla canzone 'Sally' di Vasco Rossi. In p… - Radio_Speaker : Un pregio e un difetto di @fedepecchia e @davedamians? Ce lo siamo fatti dire direttamente da loro... l'uno dell'a… -