I nuraghi si mettono in mostra a Cagliari

(Di martedì 6 luglio 2021) Prenderà il via giovedì 8 luglio, a, l’iniziativa: “Io apro all’Unesco” che coinvolgerà gli esercizi commerciali che si affacciano sulle vie dello shoppingtano. A partire dalla sera di giovedì e per tutta la settimana successiva, nell’ambito delle “Notti colorate”tane, l’Associazione “Strada facendo” presenterà, nelle vetrine che si affacciano sulla via Manno, piazza Costituzione e via Garibaldi, immagini, clip e pannelli fotografici che evidenziano la maestosità di alcuni tra i monumenti più significativi della Civiltà nuragica. L’evento, patrocinato dal Comune di, è organizzato in ...