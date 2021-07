Fa caldo da morire: ecco in che pentola siamo. Ora ‘solo una rivoluzione ci salverà’ (Di martedì 6 luglio 2021) Di fronte a fatti quali quelli avvenuti nella seconda metà della scorsa settimana in Canada e negli Stati Uniti si auspica che anche i più scettici (o per meglio dire i più cretini) possano finalmente maturare una certa consapevolezza della gravità del fenomeno di mutamento climatico o riscaldamento globale in atto. L’ondata di caldo torrido che ha colpito queste zone del globo, che peraltro rientrano fra le più ricche e, almeno in teoria, le meglio organizzate dello stesso, ha provocato centinaia di vittime e di incendi. Il balzo verso l’alto della temperatura è stato davvero impressionante. Anche in Italia si profila un’estate a dir poco soffocante con temperature fino a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Di fronte a fatti quali quelli avvenuti nella seconda metà della scorsa settimana in Canada e negli Stati Uniti si auspica che anche i più scettici (o per meglio dire i più cretini) possano finalmente maturare una certa consapevolezza della gravità del fenomeno di mutamento climatico o riscaldamento globale in atto. L’ondata ditorrido che ha colpito queste zone del globo, che peraltro rientrano fra le più ricche e, almeno in teoria, le meglio organizzate dello stesso, ha provocato centinaia di vittime e di incendi. Il balzo verso l’alto della temperatura è stato davvero impressionante. Anche in Italia si profila un’estate a dir poco soffocante con temperature fino a ...

