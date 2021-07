È morto Richard Donner, regista di Superman, I Goonies e Arma Letale (Di martedì 6 luglio 2021) Il regista e produttore televisivo statunitense Richard Donner, entrato nella storia del cinema per aver diretto il primo “Superman” con Christopher Reeve, “I Goonies” e i quattro film della saga di “Arma Letale” con Mel Gibson, è morto lunedì 5 luglio all’età di 91 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie, la produttrice Lauren Schuler Donner e dal suo manager. Nato a New York il 24 aprile 1930, Donner iniziò la carriera come attore, recitando piccole parti. Intorno ai 30 anni esordì alla regia ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 luglio 2021) Ile produttore televisivo statunitense, entrato nella storia del cinema per aver diretto il primo “” con Christopher Reeve, “I” e i quattro film della saga di “” con Mel Gibson, èlunedì 5 luglio all’età di 91 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie, la produttrice Lauren Schulere dal suo manager. Nato a New York il 24 aprile 1930,iniziò la carriera come attore, recitando piccole parti. Intorno ai 30 anni esordì alla regia ...

