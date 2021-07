“È morta così” Raffaella Carrà e i suoi ultimi istanti di vita raccontati dai vicini. Cos’è successo (Di martedì 6 luglio 2021) Si stenta ancora a credere che una grande icona della televisione si sia spenta, ma Raffaella Carrà rimarrà comunque per sempre nel cuore di tutta Italia e non solo; grande stupore soprattutto perché quasi nessuno sapeva che fosse malata, per cui la notizia della sua morte è arrivata all’improvviso. Il cordoglio dei vicini Sebbene non sia ancora chiara l’origine della malattia di Raffaella, nella trasmissione Estate in Diretta ieri sono state raccolte alcune testimonianze dei suoi vicini, che l’inviato ha descritto così: Il clima è assolutamente di ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 6 luglio 2021) Si stenta ancora a credere che una grande icona della televisione si sia spenta, marimarrà comunque per sempre nel cuore di tutta Italia e non solo; grande stupore soprattutto perché quasi nessuno sapeva che fosse malata, per cui la notizia della sua morte è arrivata all’improvviso. Il cordoglio deiSebbene non sia ancora chiara l’origine della malattia di, nella trasmissione Estate in Diretta ieri sono state raccolte alcune testimonianze dei, che l’inviato ha descritto: Il clima è assolutamente di ...

Advertising

rtl1025 : ? È morta #RaffaellaCarrà, aveva 78 anni 'Raffaella ci ha lasciati. E' andata in un mondo migliore, dove la sua um… - RadioItalia : Ciao Raffaella. La presentatrice e showgirl è morta a 78 anni in seguito a una malattia che 'da qualche tempo aveva… - Corriere : È morta Raffaella Carrà. La sua ultima intervista su @7Corriere firmata da @mariavolpe3 Raffaella Carrà: «Così ho a… - trasheska : @tvseriesale giuro mamma mia una volta uscì pure lei così e io morta - Magnacaura : RT @MilaSpicola: Raffaella Carrà dalla parte delle donne - “Parlare di omosessualità in modo così schietto e leggero era insolito in un pa… -