Advertising

studiomarzocchi : Ultima Ora: Cina, stretta sulle quotazioni all’estero: nuove norme per le Ipo #economia #italia #governo #finanza… - RobRe62 : RT @sole24ore: Cina: stretta sulle quotazioni all’estero. Accuse a Didi che precipita a Wall Street - OttobreInfo : RT @sole24ore: Cina: stretta sulle quotazioni all’estero. Accuse a Didi che precipita a Wall Street - sole24ore : Cina: stretta sulle quotazioni all’estero. Accuse a Didi che precipita a Wall Street - giornaleradiofm : Approfondimenti: Cina: stretta su quotazioni all'estero, nuove norme su Ipo: (ANSA) - PECHINO, 06 LUG - La Cina ina… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina stretta

Agenzia ANSA

Il titolo di Didi Global crolla di oltre il 25%, dopo che laha imposto ai negozi di app di rimovere l'applicazione della "Uber cinese", citando timori per la sicurezza dei dati degli utenti, e ...Lainasprirà le regole per le società che cercano di quotarsi all'estero e cambierà il processo di approvazione per le Ipo, nell'ambito di misure che potrebbero ostacolare i tentativi delle ...-25% Didi Global, sotto prezzo Ipo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 06 lug - Apertura contrastata a Wall Street, dopo le chiusure record di venerdi' per tutti e tre i maggiori indici. Per lo ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 lug - Il governo cinese intende inasprire le regole per le societa' che cercano di quotarsi all'estero e cambiare il suo processo di approvazione per le off ...