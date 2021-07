''Botta'' Inter: Hakimi non è più nerazzurro (Di martedì 6 luglio 2021) Ufficiale il trasferimento dell'esterno marocchino al Psg. All'Inter vanno 60 milioni più 11 di bonus Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 luglio 2021) Ufficiale il trasferimento dell'esterno marocchino al Psg. All'vanno 60 milioni più 11 di bonus

Advertising

ilgiornale : Ufficiale il trasferimento dell'esterno marocchino al Psg. All'Inter vanno 60 milioni più 11 di bonus - Mario_Bexxx : @sportmediaset Sta per arrivare lo SDENG della botta dell'inter contro il muro. Conte ha fiutato la fine ed è scappato in tempo. - JastemmoColNAP : l'Inter sicuramente sostituirà Hakimi e manterrà i big, la Roma è arrivata quasi dietro al Sassuolo ma spara colpi… - Winter1908 : @nonlinearterms @Inter Una botta di ottimismo?? - sanchez_strada : 'Eh ma gli acquisti tipo Atalanta non puoi farli all'Inter, i tifosi farebbero una rivolta sotto la sede' 'Abbiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Botta Inter ''Botta'' Inter: Hakimi non è più nerazzurro Ad aspettare Hakimi, che lascia l'Inter dopo una sola ma straordinaria stagione, condita da 45 presenze, 7 gol, 11 assist e titolo di campione d'Italia, c'è un quinquennale da 40 milioni netti ...

Sarri, Napoli: 'Sarei potuto tornare a luglio, Scudetto 2018? Ho visto giocatori piangere, sogno infranto' Dopo la gara tra l'Inter e la Juventus , alcuni calciatori del Napoli , in albergo, la sera prima ... Mertens punta? ' Fu una botta di culo . Eravamo sopra 1 - 2 a Bergamo e io inserii Mertens come ...

''Botta'' Inter: Hakimi non è più nerazzurro ilGiornale.it ''Botta'' Inter: Hakimi non è più nerazzurro Adesso è ufficiale, Achraf Hakimi è un giocatore del Paris Saint-Germain: il marocchino ha firmato un contratto fino al 2026, all' Inter andranno 60 milioni più 11 di bonus, di cui 8 legati a obiettiv ...

VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Inter-Roma 3-1 (36/38) Alla mezz’ora c’è tempo anche per il gol del 2-1 di Henrikh Mkhitaryan, che sfrutta un’opposizione morbida nell’area nerazzurra. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Roma dal canale ufficiale Y ...

Ad aspettare Hakimi, che lascia l'dopo una sola ma straordinaria stagione, condita da 45 presenze, 7 gol, 11 assist e titolo di campione d'Italia, c'è un quinquennale da 40 milioni netti ...Dopo la gara tra l'e la Juventus , alcuni calciatori del Napoli , in albergo, la sera prima ... Mertens punta? ' Fu unadi culo . Eravamo sopra 1 - 2 a Bergamo e io inserii Mertens come ...Adesso è ufficiale, Achraf Hakimi è un giocatore del Paris Saint-Germain: il marocchino ha firmato un contratto fino al 2026, all' Inter andranno 60 milioni più 11 di bonus, di cui 8 legati a obiettiv ...Alla mezz’ora c’è tempo anche per il gol del 2-1 di Henrikh Mkhitaryan, che sfrutta un’opposizione morbida nell’area nerazzurra. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Roma dal canale ufficiale Y ...