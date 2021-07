Bonucci | «Stiamo facendo qualcosa di incredibile Ora la finale»

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Leonardo, difensore dell’Italia, ha parlato al termine della semidi Euro 2020 contro la Spagna Leonardo, difensore dell’Italia, ha parlato al termine della semidi Euro 2020 contro la Spagna. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport. «È stata la partita più difficile che abbia mai giocato. Complimenti alla Spagna per quello che ha messo in campo. Ancora una volta questa squadra ha mostrato i valori e la capacità di soffrire e la resilienza che ci contraddistingue a noi italiani. Grande Donnarumma e chi ha tirato ai rigori. È una vittoria sofferta ma ancora più bella. Ora la ...

Lo ha detto("Noi e loro abbiamo un piano di gioco simile"), ma soprattutto lo dicono gli ... Fisicamentebene anche se abbiamo giocato due volte i supplementari". Luis Enrique, cara, ...... Leonardoparla in conferenza stampa alla vigilia di Italia - Spagna. Il difensore dell'Italia parte con Morata: 'Alvaro è un amico, spessoinsieme. Mi ha colpito quello che ha subito, ...Leonardo Bonucci, difensore dell’Italia, ha parlato al termine della semifinale di Euro 2020 contro la Spagna Leonardo Bonucci, difensore dell’Italia, ha parlato al termine della semifinale di Euro 20 ...Domani ci sarà Italia-Spagna, gara valida per le semifinali di Euro 2020, a Wembley ore 21. In attesa del match hanno parlato alla vigilia Mancini e Bonucci ...