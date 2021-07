Vasto incendio a Taranto 2 e Salinella

(Di lunedì 5 luglio 2021) Immagini di Maristella BagioliniLe fiamme hanno circondato diverse villette a schiera e si sono propagate velocemente. Non è ancora chiara la natura del rogo.Sul posto i Vigili del Fuoco. first appeared on Tarantini Time.

emergenzavvf : Sei squadre dei #vigilidelfuoco con il supporto dei volontari hanno lavorato fino alle prime ore della notte per sp… - PugliaTime : Vigili del Fuoco arrivati sul posto - elenaricci1491 : Vigili del Fuoco arrivati sul posto - TarantiniTime : Vigili del Fuoco arrivati sul posto - ennatrasporti : Vasto incendio alle pendici della Baronessa. Il fuoco arrivato già al museo del Mito -

I Vigili del Fuoco hanno lavorato diverse ore per riuscire a domare le fiamme. Avrebbe potuto avere conseguenze ben più ...Ispica - E' stato richiesto l'intervento dei mezzi antincendio aerei per unsegnalato alla centrale dei vigili del fuoco di Ragusa nella zona di Punta Ciriga nell'Ispicese. L'di sterpaglie e canneto è stato alimentato dal forte vento di maestrale. ...Svariate le denunce e le multe da parte dei carabinieri per reati in violazione agli obblighi contro la diffusione dell'epidemia ...Sul posto da pochi minuti sono arrivati le squadre dei vigili del fuoco. Il fumo denso rende difficoltosa la visibilità nell'area compresa tra le vie Libertà, Stazione e Vittorio Emanuele. In aggiorna ...