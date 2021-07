Tour de France 2021 | Arnaud Demare | “Ho dato tutto me stesso per restare nel tempo massimo Non potevo fare di più”

(Di lunedì 5 luglio 2021)non è riuscito a entrare nelnella frazione di ieri delde, la Cluses-Tignes. Il velocista transalpino della Groupama-FDJ, che l’anno scorso aveva conquistato la maglia ciclamino al Giro d’Italia, era stato vittima di una brutta caduta nei giorni precedenti e, a quanto pare, il dolore delle botte rimediate non è ancora passato. Persi chiude così undeove non è riuscito a essere protagonista come sperava. Dopo le prestazioni eccelse sfornate al Giro 2020, ...

Resta aperta, anzi apertissima, la lotta per il podio, con tanti corridori che ovviamente sperano in una debacle del corridore della UAE Emirates. La sorpresa è sicuramente l'australiano Ben O'Connor :...

Arnaud Demare non è riuscito a entrare nel tempo massimo nella frazione di ieri del Tour de France 2021, la Cluses-Tignes. Il velocista transalpino della Groupama-FDJ, che l'anno scorso aveva conquistato la maglia ciclamino al Giro d'Italia, era stato vittima di una brutta caduta nei giorni precedenti e, a quanto pare, il dolore delle botte rimediate non è ancora passato. Persi chiude così un Tour de France 2021 dove non è riuscito a essere protagonista come sperava. Dopo le prestazioni eccelse sfornate al Giro 2020, ...

Sono passate nove tappe, siamo quasi alla prima metà del Tour de France 2021, oggi è il giorno di riposo, ma le emozioni sono state infinite. Difficilmente, alla vigilia, ci si sarebbe potuto aspettare ...