Temptation Island | volto storico del programma diventa mamma – FOTO

(Di lunedì 5 luglio 2021) Un exdiha annunciato di essereto genitore. Il pubblico è in visibilio. Veronica Valà, showgirl abruzzese nata il 19 Luglio del 1992 è figlia di un ex calciatore professionista che ha vestito la maglia del Teramo calcio. Da tenera età Veronica comincia a studiare pianoforte e uno dei suoi L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

susfantoni : ma alessandro di temptation island mi fa morire vi prego - IncontriClub : Temptation Island 2021 anticipazioni seconda puntata 5 luglio 2021 - romantichars : Stasera nuova puntata di Temptation Island - estasjare : @screpolante Anche io dall’isola di temptation island ! - Giada13382694 : RT @rebeccaroma13: stasera c'è temptation island e domani c'è la partita. sopravviverò? non lo so -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Conosciamo meglio le tentatrici di questa edizione di, partendo da Federica. Sono da poco sbarcate sull'isola della tentazione le sei coppie di partecipanti di questa edizione condotta da Filippo Bisciglia . Claudia e Ste, Valentina e ...2021, 2a puntata/ Diretta, falò e coppie: Claudia e Ste vanno via? PABLO TRINCIA: 'GENITORI INNOCENTI HANNO DIRITTO A NUOVO PROCESSO' La vera difficoltà, spiega Pablo Trincia a 'La ...Tutte le novità e gli aggiornamenti riguardo la nuova edizione di Temptation Island. Oltre alla clamorosa notizia che Valentina sta per ricevere da ...Staserà andrà in onda la seconda attesissima puntata di Temptation Island, docu reality per coppie condotto su Canale5 da Filippo Bisciglia e, stando alle anticipazioni ...