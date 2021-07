Referendum giustizia, Meloni si smarca da Salvini: “Sicurezza e lotta alla corruzione non sono negoziabili”. No di FdI a due quesiti (Di lunedì 5 luglio 2021) “Per la destra italiana, da sempre, Sicurezza e lotta alla corruzione sono valori non negoziabili“. Annunciando il sostegno ai Referendum sulla giustizia promossi da Lega e Partito radicale, Giorgia Meloni sfida Matteo Salvini sul suo terreno. Spiega che Fratelli d’Italia raccoglierà sì le firme, ma non per tutti e sei i quesiti depositati: “Faranno eccezione, nei nostri gazebo, quello sulle misure cautelari e quello sulla legge Severino, figli più della legittima cultura radicale che quella della destra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) “Per la destra italiana, da sempre,valori non“. Annunciando il sostegno aisullapromossi da Lega e Partito radicale, Giorgiasfida Matteosul suo terreno. Spiega che Fratelli d’Italia raccoglierà sì le firme, ma non per tutti e sei idepositati: “Faranno eccezione, nei nostri gazebo, quello sulle misure cautelari e quello sulla legge Severino, figli più della legittima cultura radicale che quella della destra ...

borghi_claudio : Centomila firme per i referendum giustizia in un weekend vogliono dire tre cose: 1) La gente ha un desiderio fortis… - borghi_claudio : La risposta della gente ai primi giorni di raccolta firme per i referendum giustizia (ricordo che ce ne vogliono 50… - LegaSalvini : ++ IL TEMPO: 'LEGA, CODE E MIGLIAIA DI FIRME IN POCHE ORE PER I REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA' ++ - casto_lorenzo : RT @FDI_Parlamento: Giustizia, Meloni: Fdi raccoglierà firme per referendum su riforme della magistratura - 9091campioni : RT @Storace: Salutateci #EnricoLetta. Un mare di firme per i #referendumgiustizia. Ok l'iniziativa di #Salvini e dei #radicali. I #manett… -