Potreste essere bannati: fate attenzione a che WhatsApp usate (Di lunedì 5 luglio 2021) WhatsApp ha avvertito i suoi miliardi di utenti in tutto il mondo che l'eventuale download dell'app non ufficiale potrebbe causare il ban dalla piattaforma di messaggistica. Un avviso che la celebre applicazione ha ritenuto di dover diffondere dopo aver riscontrato l'esistenza di un'app Android non supportata (diventata rapidamente virale) che afferma di poter sbloccare alcune nuove funzionalità di messaggistica di WhatsApp. L'app si chiama "GB WhatsApp" e si vanta di offrire agli utenti la possibilità di inviare più immagini contemporaneamente e utilizzare risposte automatiche come "Sono in riunione" e simili.

