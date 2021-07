Papa Francesco e le malattie | dalla sciatalgia alla cataratta

(Di lunedì 5 luglio 2021) L’intervento chirurgico a cui si è sottoposto il 4 luglio 2021, per una stenosi diverticolare sintomatica del colon, è riuscito e il decorso post operatorio sembra procedere regolarmente. Per Bergoglio questo è il primo ricovero ospedaliero da, non contando l'intervento ambulatoriale per, avvenuto nel 2019 in gran segretoClinica Pio XI. La sua prima operazione, invece, risale all’età di 12 anni, quando, a Buenos Aires, gli venne asportato il lobo superiore del polmone destro a causa di tre cisti.

Advertising

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - Avvenire_Nei : Riuscito al Gemelli l'intervento al colon. 'Francesco ha reagito bene' - BabbaiFabry : RT @virginiaraggi: Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - KattInForma : Papa Francesco in ospedale, la vicinanza della diocesi di Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

L'intervento chirurgico cui viene sottoposto al Policlinico Gemelli per una stenosi diverticolare sintomatica del colon arriva perin un quadro di salute complessivamente buono per un ...CITTÀ DEL VATICANO. Notte tranquilla perricoverato al Policlinico Gemelli, la prima dopo l'intervento chirurgico cui è stato sottoposto ieri sera, programmato per una stenosi diverticolare del sigma, e al quale il Pontefice '...Lunedì, 5 luglio 2021 Home > aiTv > Il Papa ricoverato al Gemelli: "ha reagito bene all'intervento" Roma, 5 lug. (askanews) - Lunga giornata in apprensione per la salute del Papa. Sono da poco passate ...Città del Vaticano – Se il mondo fino alle 23 di ieri sera è rimasto con il fiato in sospeso per la lunga operazione cui è stato sottoposto Francesco, ora può ...