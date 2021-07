Insulti social ad atleti bergamaschi dal nome esotico, ma Tamberi: “A Tokyo con onore” (Di lunedì 5 luglio 2021) È spuntato il commento del capitano della nazionale di atletica Gianmarco Tamberi sotto al post di Bergamonews che raccontava dell’impresa sportiva compiuta da tre ragazzi italiani e bergamaschi che hanno strappato il pass per le Olimpiadi di Tokyo. Un traguardo prestigiosissimo per i giovani atleti orobici, che è passato clamorosamente in secondo piano per via dei loro cognomi diciamo non proprio bergamaschi tradizionali. Ma andiamo con ordine. Tutto inizia sabato 3 luglio, quando il nostro giornale pubblica l’articolo di Emmanuel Ihemeje, Hassane Fofana e Yassine Rachik che hanno appena ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 5 luglio 2021) È spuntato il commento del capitano della nazionale dica Gianmarcosotto al post di Bergamonews che raccontava dell’impresa sportiva compiuta da tre ragazzi italiani eche hanno strappato il pass per le Olimpiadi di. Un traguardo prestigiosissimo per i giovaniorobici, che è passato clamorosamente in secondo piano per via dei loro cognomi diciamo non propriotradizionali. Ma andiamo con ordine. Tutto inizia sabato 3 luglio, quando il nostro giornale pubblica l’articolo di Emmanuel Ihemeje, Hassane Fofana e Yassine Rachik che hanno appena ...

Advertising

malikayane : Cari #fulminidiguerra che mi intasate la mail e i social con insulti o espressioni di solidarietà, ho una notizia p… - Tg3web : Orlando si è tolto la vita domenica scorsa a 18 anni, gettandosi sotto a un treno a Torino. Un gesto apparentemente… - DiInterista : @justsickboy Questa aveva minacciato provvedimenti per le varie prese in giro o insulti sui social ??? - Bigalfry : Imen Jane nella bufera social: falsa laureata in economia e gli sberleffi a chi lavora - Bianca34874951 : RT @tempoweb: Imen Jane nella bufera social: falsa laureata in #economia e gli sberleffi a chi lavora - GUARDA IL VIDEO #ImenJane #palermo… -