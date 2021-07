In Italia i casi di Covid sono cresciuti più del previsto. E anche in altri 9 Paesi europei la curva discendente si è invertita (Di lunedì 5 luglio 2021) Secondo le ultime tabelle previsionali del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), nell’ultima settimana i casi di Covid sono cresciuti più del previsto e in maniera vistosa in Belgio, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Regno Unito e Spagna. Molto più contenuto, invece, il numero di decessi. In molti Paesi europei la curva discendente dei contagi si è invertita. Secondo le stime dell’Ecdc, tra il 26 giugno e il 3 luglio, in Spagna avrebbero dovuto esserci 21.743 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 5 luglio 2021) Secondo le ultime tabelle previsionali del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), nell’ultima settimana idipiù dele in maniera vistosa in Belgio, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Regno Unito e Spagna. Molto più contenuto, invece, il numero di decessi. In moltiladei contagi si è. Secondo le stime dell’Ecdc, tra il 26 giugno e il 3 luglio, in Spagna avrebbero dovuto esserci 21.743 ...

