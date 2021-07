In arrivo una nuova ondata di caldo africano (Di lunedì 5 luglio 2021) AGI - Dopo i violenti temporali che hanno attraversato il Nord nella giornata di domenica, l'anticiclone africano torna a conquistare l'Italia con una nuova ondata di calore che questa volta interesserà tutte le regioni. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che questa settimana farà sempre più caldo e le temperature massime cominceranno a salire gradualmente, ma costantemente, fino a toccare il picco tra mercoledì 7 e venerdì 9 luglio. Se fino a martedì i valori massimi non supereranno i 33-34 C al Centro-Nord e i 36 C al Sud (eccetto in Sicilia che registrerà 38 C su alcune zone), da mercoledì e poi giovedì e venerdì ... Leggi su agi (Di lunedì 5 luglio 2021) AGI - Dopo i violenti temporali che hanno attraversato il Nord nella giornata di domenica, l'anticiclonetorna a conquistare l'Italia con unadi calore che questa volta interesserà tutte le regioni. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che questa settimana farà sempre piùe le temperature massime cominceranno a salire gradualmente, ma costantemente, fino a toccare il picco tra mercoledì 7 e venerdì 9 luglio. Se fino a martedì i valori massimi non supereranno i 33-34 C al Centro-Nord e i 36 C al Sud (eccetto in Sicilia che registrerà 38 C su alcune zone), da mercoledì e poi giovedì e venerdì ...

