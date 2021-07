Gasparri presenta il conto alla Raggi: “Deve risarcire i romani per il danno d’immagine” (Di lunedì 5 luglio 2021) Maurizio Gasparri cita per danni Virginia Raggi. Lo fa alla luce del report che boccia la Capitale e, di fatto, la pietosa giunta grillina. “Il sondaggio pubblicato dal Sole 24 Ore sul gradimento dei sindaci italiani – dice il senatore azzurro – offre una fotografia impietosa di Roma: su 105 comuni, la capitale si classifica a n.94. La Raggi ha mandato la città più rappresentativa d’Italia in coda alla classifica, con la sua pessima gestione politica, con le sue promesse non mantenute, con le strade ridotte a colabrodo, il trasporto pubblico che va in fiamme, i parchi e i giardini ridotti ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 luglio 2021) Mauriziocita per danni Virginia. Lo faluce del report che boccia la Capitale e, di fatto, la pietosa giunta grillina. “Il sondaggio pubblicato dal Sole 24 Ore sul gradimento dei sindaci italiani – dice il senatore azzurro – offre una fotografia impietosa di Roma: su 105 comuni, la capitale si classifica a n.94. Laha mandato la città più raptiva d’Italia in codaclassifica, con la sua pessima gestione politica, con le sue promesse non mantenute, con le strade ridotte a colabrodo, il trasporto pubblico che va in fiamme, i parchi e i giardini ridotti ...

Advertising

zazoomblog : Gasparri presenta il conto alla Raggi: “Deve risarcire i romani per il danno d’immagine” - #Gasparri #presenta… - EnricoAncillott : RT @SecolodItalia1: Gasparri presenta il conto alla Raggi: “Deve risarcire i romani per il danno d’immagine” - BiagioRR : RT @SecolodItalia1: Gasparri presenta il conto alla Raggi: “Deve risarcire i romani per il danno d’immagine” - SecolodItalia1 : Gasparri presenta il conto alla Raggi: “Deve risarcire i romani per il danno d’immagine” - Marc852835993 : RT @ALFO100897: Rifiuti, Raggi e Zingaretti si scannano nel solito rimpallo di accuse. @virginiaraggi Ma con che 'faccia' si presenta ancor… -