Fenomenologia della gioia in un paese cattolico

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 6 luglio 2021) «Raffaella Carrà ha contribuito a liberare il corpo delle donne, forse più di molte femministe» dichiarava nel 2017 Francesco Vezzoli in occasione dell’inaugurazionemostra TV 70 alla Fondazione Prada di Milano. Una sezione –di Raffaella Carrà-Milleluci – proponeva la visione di alcune puntate storiche del celebre programma tv intervallato da incontri sul fenomeno-Raffaella ispirati, ma con maggiore affetto, al famoso studio di Umberto Eco su Mike Bongiorno. Perché per Vezzoli Raffaella ha rappresentato un «cambiamento culturale in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.