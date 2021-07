Covid oggi Abruzzo, 7 contagi: bollettino 5 luglio (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug. - (Adnkronos) - Sono 7 (di età compresa tra 16 e 70 anni) i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 5 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non sono stati registrati morti. Il totale dei casi dall'inizio dell'emergenza a 74.956. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71569 dimessi/guariti (+43 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 875 (-36 rispetto a ieri). Soni 23 i pazienti (+2 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug. - (Adnkronos) - Sono 7 (di età compresa tra 16 e 70 anni) ida coronavirus in, 5, secondo i dati deldella regione. Da ieri non sono stati registrati morti. Il totale dei casi dall'inizio dell'emergenza a 74.956. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71569 dimessi/guariti (+43 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 875 (-36 rispetto a ieri). Soni 23 i pazienti (+2 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area ...

Advertising

GDF : Oggi a Bari, dopo aver lottato contro il Covid-19, ci ha lasciati il M.A. Salvatore Esposito, in forza presso la Te… - Adnkronos : Contagi #Covid in risalita in #Francia per la variante Delta. - marcotravaglio : Sarà il caldo, saranno gli effetti cerebrali del Covid, ma ormai si ha l’impressione che la terra non ruoti più att… - TV7Benevento : Covid oggi Abruzzo, 7 contagi: bollettino 5 luglio... - uva_nicola : RT @Gesuiti: Il gesuita di 84 anni arrestato con l'accusa di 'terrorismo' per aver difeso i diritti dei tribali nello Stato del Jharkhand è… -