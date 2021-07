Carrà | Costanzo | “Artista completa | noi amici tutta la vita”

(Di lunedì 5 luglio 2021) Raffaellaè stata “un’”. Lo dice All’AdnKronos Maurizioricordando Raffaella, scomparsa improvvisamente oggi a 78 anni. “E’ stata una grande figura. Se si pensa al ‘Tuca Tuca’ a ‘Come è bello far l’amor da Trieste in giù’ e a ‘Carramba che sorpresa’ cioè un talk con l’emozione finale. Un mondo”. “Aveva 16 o 17 anni – racconta– e la mamma mi chiese di aiutarla a fare il tema per l’ammissione al centro sperimentale di cinematografia. Io l’ho fatto e da allora siamo rimastila ...

Adnkronos

