Campania | i contagi di oggi comune per comune | in risalita Giugliano | Casalnuovo e Pozzuoli

Advertising

LaCittaSalerno : +++ #CORONAVIRUS +++ IL REPORT DEL CONTAGIO IN CAMPANIA LEGGI QUI --> - infoitinterno : Covid oggi Campania, 68 contagi e 6 morti: bollettino 5 luglio - T7TorreSette : #Coronavirus #Campania, il bollettino del 5 luglio 2021: 68 nuovi contagi e 16 decessi - puntomagazine : Ecco il nuovo bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Campania sulla situazione attuale relativa alla diffusio… - italiaserait : Covid oggi Campania, 68 contagi e 6 morti: bollettino 5 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Campania contagi

A livello regionale con +83 casi (su 9.513 tamponi) il Lazio è in testa per incremento deiaccertati. Seguono la+68 casi (su 8.414 tamponi); l' Emilia - Romagna 58 casi (su 6.195 ...Di questi, 83sono stati registrati nel Lazio , che risulta, al momento, tra le regioni maggiormente interessate dall'emergenza Covid - 19. A seguire(68), Emilia Romagna e Sicilia ...By clicking "OK" or continuing to use this site, you agree that we may collect and use your personal data and set cookies to improve your experience and customise advertising. To ...Covid oggi Italia, bollettino Protezione civile e regioni: contagi 5 luglio; I DATI DELLE REGIONI. CAMPANIA - Sono 68 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 5 luglio, secondo ...